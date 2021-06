واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الثلاثاء، إذ سلطت بيانات صينية كشفت هبوط واردات البلد من الخام في مايو 2021، الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وانخفض خام “برنت” بنسبة 0.7 بالمئة إلى 71 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بعدما فقد 0.6 بالمئة أثناء الليل.

وهبط الخام الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 68.79 دولار للبرميل، بعدما خسر 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال بوب ياوغر مدير التعاملات الآجلة في الطاقة في “ميزوهو سيكيورتيز” إن “واردات النفط الصينية عند أقل مستوى في خمسة أشهر وهذا يؤكد الضعف في السوق الآسيوية”.

ونزلت واردات الخام الصينية 14.6 بالمئة في مايو 2021 من مستوى مرتفع قبل عام.

وارتفعت أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة وزاد “برنت” نحو 40 بالمئة وتقدم خام “غرب تكساس الوسيط الأمريكي” أكثر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من كوفيد-19.

The post أسعار النفط تُواصل خسائرها بفعل الشكوك على الطلب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا