«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 8 يونيو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.4563 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4274 دينار، والجنيه الاسترليني 6.3093 دينار، والليرة التركية 0.5167 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1882 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2133 دينار، والدينار التونسي 1.627 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021:

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