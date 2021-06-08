صنع الله: المؤسسة الوطنية للنفط في إنتظار اعتماد الميزانية المخصصة للقطاع

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعا مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد الفاخري، وبحضور عضو مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد.

تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع أبرزها تفعيل القرار (642) للعام 2013، والمتعلق بزيادة المرتبات لمستخدمي القطاع، وتقديم خدمات التأمين الصحي، وتحسين أوضاع العاملين، ، وأيضا مناقشة خطط التدريب الداخلي والخارجي.

وفيما يخص القرار (642)، فقد أوضح صنع الله بأنه قد تم إحالة مراسلات بالخصوص إلى ديوان وزارة النفط والغاز وفي انتظار ردها في هذا الشأن.

كما أشار إلي أن المؤسسة الوطنية للنفط في انتظار اعتماد الميزانية المخصصة للقطاع، لكي يتم تحسين خدمات التأمين الصحي للمستخدمين.

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