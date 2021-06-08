اسعار الذهب اليوم تهبط بفعل ارتفاع سعر الدولار

انخفضت اسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع صعود سعر الدولار الامريكي، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % مقابل منافسيه، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 % إلى 27.78 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 0.2 % إلى 2838.28 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.5 % إلى 1167.18 دولار.

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