وزير العمل والتأهيل يناقش مع السفير التونسي في ليبيا جملة من المواضيع

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” اليوم الثلاثاء، مع السفير التونسي في ليبيا “لسعد لعجيلي” .

دعا الوزير إلى ضرورة استثمار هذا التطور والبناء عليه، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والتي تشهد نموا مستمرا في كافة المجالات.

وأكد الوزير على أنه أعلن عقب زيارة رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” والوفد المرافق له إلى ليبيا مؤخرا، بأن وزارة العمل، ستعمل على تسوية اوضاع التونسيين العاملين في ليبيا، كما تعمل الوزارة على مراقبة سوق العمل لحفظ حقوق العمالة الوافدة، وكذلك توفير بيئة عمل آمنة لهم .

من جهة أخرى اشاد السفير التونسي بإجراءات وزارة العمل بخصوص ملف العمَّالة التونسية ، مؤكداً على أنها أصبحت هناك عودة لليد العاملة التونسية في ليبيا، خصوصا بعد زيارة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، التي فتحت الأبواب نحو إعادة تنشيط المصالح المشتركة بين الجانبين.

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