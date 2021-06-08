صنع الله يجتمع مع أعضاء مجلس حكماء راس لانوف

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأعضاء مجلس حكماء راس لانوف وخليج السدرة وعدد من ممثلي شريحة الشباب ، وبحضور مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم.

تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع سكان منطقة راس لانوف وخليج السدرة والحلول المناسبة لحلحة بعض المختنقات داخل المنطقة السكنية راس لانوف وحاجة بعض المناطق لبعض أعمال البنية التحتية مثل الطرق والإنارة وكذلك كيفية خلق فرص العمل وتحفيز الشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة واستيعاب اعداد من الخريجين الجدد.

ومن جانبه أشار صنع الله إلي أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تدخر أي جهد من أجل تقديم المساعدة ويد العون لجميع المناطق المجاورة للعمليات النفطية ، وأضاف بأن شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني وتعمل جاهدة لإعادة تشغيل المجمع الصناعي ،كما حث على ضرورة التواصل المستمر مع إدارة التنمية المستدامة لمعرفة اخر التطورات في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله من برامج ومشاريع خلال اجتماعات سابقة .

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