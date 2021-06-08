خاص: الدبيبة يصدر قراراً بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (ppp)

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رقم (93) لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (ppp) .

كما نصت المادة رقم (1) بأن يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (ppp) وكذلك أن يكون رئيس مجلس الوزارء رئيسا ووزير الاقتصاد والتجارة عضواً ووزير المالية عضواً ووزير الإسكان والتعمير عضواً ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عضواً ووكيل وزارة التخطيط للشؤون الميزانية عضواً ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات عضواً.

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