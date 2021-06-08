النويري يبحث مع شكشك واقع العمل الذي يمارس من خلال مكاتب وإدارات ديوان المحاسبة

أخبارليبيا24

بحث نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، واقع العمل الذي يمارس من خلال مكاتب وإدارات الديوان.

واطلع النويري عقب زيارته مقر الديوان أمس الإثنين، بصفة خاصة على أسلوب التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي الذي يعتمد عليه الديوان، إلى جانب الاطلاع على نظام إدارة الموارد البشرية لا سيما برامج الاستقطاب والتأهيل المستمر للكفاءات والعناصر الفنية.

ونوقش خلال الاجتماع نتائج التقييم الذاتي للديوان، وفقا لإطار القياس المعتمد من منظمة الأنتوساي، حيث جرى التأكيد على ضرورة سد الفجوات التي أظهرتها نتائج التقييم.

وتم أيضًا التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والمتابعة لتذليل أية صعوبات، والمساهمة في ذات الوقت في الارتقاء بعمل الديوان نحو الأفضل.