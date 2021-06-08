وئام العبدلي يجمع مع عدد من موظفي الشركة عن حراك 6/6

عقد رئيس مجلس إدارة الشركـة العامة للكهرباء وئام العبدلي اليوم الثلاثاء الثامن من شهر يونيو الجاري اجتماعا مع عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء عن حراك 6/6 وبحضور عضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الفرجاني وذلك لتقديم العديد من المطالب بشكل رسمي .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المطالب المتمثلة في التأمين الصحي وعلاوة الخطر وسداد المستحقات المالية المتأخرة وأيضا زيادة قيمة المرتبات وتوفير معدات الأمن والسلامة المهنية .

هذا وقد أبدى مجلس إدارة الشركة تضامنه مع المطالب المشروعة ووقوفه إلى جانب كل العاملين بالشركة والتواصل مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المطالب .

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