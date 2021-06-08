اقتصاد

وئام العبدلي يجمع مع عدد من موظفي الشركة عن حراك 6/6

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركـة العامة  للكهرباء وئام العبدلي اليوم الثلاثاء الثامن من شهر يونيو الجاري اجتماعا مع عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء عن حراك 6/6  وبحضور عضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الفرجاني وذلك لتقديم العديد من المطالب بشكل رسمي .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المطالب المتمثلة  في التأمين الصحي وعلاوة الخطر وسداد المستحقات المالية المتأخرة وأيضا زيادة قيمة المرتبات  وتوفير معدات الأمن والسلامة المهنية .

هذا وقد أبدى مجلس إدارة الشركة تضامنه مع المطالب المشروعة ووقوفه إلى جانب كل العاملين بالشركة والتواصل مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المطالب .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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