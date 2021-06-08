“المركزي” ينشر بيانات اعتمادات مستندية جديدة

نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء بيانات تخص الاعتمادات المستندية الممنوحة للمؤسسات العامة وجهات خاصة ورجال اعمال، خلال الفترة بين 27 مايو و2 يونيو الجاري.

وبلغ عدد القوائم الجديدة للمصرف المركزي 6، وأظهرت الاعتمادات التي منحت بعملات الدولار واليورو والدينار التونسي والين الياباني.

ومنحت الاعتمادات لتوريد أغذية أطفال وسلع غذائية متنوعة وقطع غيار سيارات ومستلزمات إنتاج.

وقال مصرف ليبيا المركزي في مايو الماضي، إنه مستمر في منح النقد الأجنبي لكافة الأغراض بينها الاعتمادات المستندية لتغطية الطلب في السوق المحلية، إلى جانب الخدمات المقدمة من المؤسسات العامة.

https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2021/06/27May-2Jun-2021.pdf?fbclid=IwAR3u0KTvpIGn94g5AiJnoWiZJqAFIXE0ba4s-d5XM98HauubPkI_gFcYIr8ReplyForward

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