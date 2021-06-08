رسو ناقلة نفطية بميناء الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الثلاثاء إن الناقلة النفطية (مارلين سيسيلي) رست على رصيف الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل لأخبار ليبيا 24

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”اخبارليبيا24″ أنه بعد شحن الناقلة بالنفط الخام سيتم تحديد وجهتها حسب الإجراءات المتبعة بعد استلام المستندات.

وذكر المصدر أن الإنتاج بلغ اليوم 230 ألف برميل من النفط الخام المستلم من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الشحن تتم وفق كل الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، مؤكدًا أن شركة الخليج وموقع طبرق يضعان في أولوياتها المحافظة على البيئة من التلوث وبفضل العاملين بالموقع لم تسجل اي حالات تلوث إلى الآن.