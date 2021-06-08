اقتصاد

الصور يناقش مع عقيلة صالح المشاكل التي تعترض عمل القضاء والنيابات

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” اليوم بمكتبه في مدينة القبة مع النائب العام ” الصديق الصور” ، وبحضور عدد من المسؤولين لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات .

وأكد الصور مناقشته مع عقيلة صالح مسألة التشريعات والتي تحتاج إلى بحث ونظر ، موضحاً بأن هناك اسهاب في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب وكانت ذات صلة بالعمل القضائي ولم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها رأي ، الأمر الذي سبب في كثير من المشاكل.

وأفاد أن هناك توسع في القيود التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية ، الطلب والإذن لكثير من القطاعات وهذا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ، كذلك يجب أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها وإحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب .

تناول الاجتماع أيضاً التركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية لمجلس النواب ، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين السلطات”مع استجابة رئيس مجلس النواب بالخصوص .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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