بمشاركة عدد من شركات الإتصالات..هاتف ليبيا تنظم ورشة عمل لتطوير أداء شبكة الألياف البصرية

نظمت شركة هاتف ليبيا ورشة عمل شاركت بها عدة شركات ضمنها شركة ليبيانا وشركة المدار وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية والشركة الدولية ، وبمشاركة شركة انيفيرا الأمريكية.

تضمنت ورشة العمل عدداً من المحاور أبرزها استعراض التقنية التي تستخدمها انيفيرا الامريكية لتطوير أداء شبكة الألياف البصرية، والذي يساهم بدوره في تطوير خدمات الاتصال والانترنت والتأسيس لتحول رقمي على مستوى البلاد.

كما تناولت حجم السعات المتاحة في سوق الاتصالات الليبي، إلى جانب دراسة نظام الحماية والاحتياجات الأخرى لشركات الاتصالات المحلية، وتحديث البنية التحتية للمساهمة في تطوير الخدمات لضمان تحول رقمي حقيقي في ليبيا.

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