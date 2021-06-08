وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية يناقشان كيفية الاستفادة من قطعة أرض لإقامة بعض المرافق لمركز الأورام

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اجتماعاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة د.وفاء الكيلاني لمناقشة بعض المعوقات التي تواجه بعض المرافق الصحية بالمدينة ومن بينها المركز الوطني للأورام .

وقامت وزيرة الشؤون الاجتماعية صحبة وزير الصحة بجولة داخل أروقة وأقسام المركز الوطني للأورام بنغازي للاطلاع على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز للمرضى وكذلك بعض التحويرات الجارية بإضافة بعض الملحقات المهمة ومن بينها قسم المسح الذري .

كما أكدا على ضرورة تكامل عمل القطاعين بالتنسيق بينهما والاستفادة من قطعة أرض لإقامة بعض المرافق الضرورية لمركز الأورام بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي حرصاً من الوزارة والصندوق على الدعم الكامل و اللامحدود لهذه الشريحة .

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