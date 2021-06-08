الرقابة على الأغذية والأدوية يقوم بجولة بمصحة النفط غرغور ..ويكشف تفاصيلها

قام مفتشوا الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة لجنة الرقابة أبوسليم وعدد من الجهات بجولة تفتيش بمصحة النفط غرغور .

وتم رصد تخزين أدوية ومعدات طبية داخل حجرة التعقيم و هذا المكان يعتبر غير مخصص للتخزين وأن الجدران و الأسقف تحتاج الى صيانة في بعض الاماكن ، وأن دورات المياه بعضها يحتاج الى صيانة ، وأن المخزن الموجود داخل قسم الايواء يحتاج إلى اعادة تنظيم.

وكشف المركز أن النظافة العامة للمصحة والتهوية والاضاءة داخل المصحة جيدة مع اتباعهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،وأن النظافة العامة للمخزن جيدة ، مع وجود شركة مخلفات طبية وتم إتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل جهاز الحرس البلدي وفقاً للمركز

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