القابضة للاتصالات توقع اتفاقية اطلاق مبادرة خيرية مع صندوق التضامن الاجتماعي

قامت الشركة القابضة للاتصالات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 بتوقيع اتفاقية اطلاق مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود تحت شعار “وتعاونوا” مع صندوق التضامن الاجتماعي، وبرعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.

تعمل هذه المبادرة من خلال جمع التبرعات عبر الرسائل النصية “sms” وإيداعها في حساب خاص؛ وتتضمن صيانة مساكن الأسرة المعوزة وكذلك شراء بطاقات الدفع المسبق لتوفير خدمات صحية وسلع غذائية.

حيث تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة، صيانة 100 مسكن حسب التوزيع الجغرافي وبنسب متفاوتة حسب التوزيع السكاني بقيمة تقديرية 50000 دينار لكل منزل وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليون دينار.

وفي مرحلتها الأولى سيتم مساعدة 1000 مريض من ذوي الأمراض المزمنة بقيمة مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار موزعين على كافة ربوع ليبيا لمساعدتهم في توفير الأدوية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار.

كما سيتم استهداف المعيلين للعائلات المحتاجة وذلك بإيداع قيمة مالية تتراوح بين 1000 و2000 دينار وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دينار ليبي.

والجدير بالذكر أنه سيتم تشكيل لجان لدراسة الوضع الاجتماعي والإنساني للأسر والأشخاص المستهدفين لتنفيذ المبادرة.

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