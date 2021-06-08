وزارة المالية تعلن عن فتح باب المنافسة لشغل وظائف المعلن عنها باللجنة الاقتصادية بأفريقيا

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب المنافسة على شغل الوظائف المعلن عنهـا حالياً من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ( UNECA ) من خلال بوابة التوظيف الخاصة بالمؤسسة .

وقالت الوزارة : بإعتبار أن دولة ليبيا عضواً بالمؤسسة ، فقد تم إفساح المجال أمام الكوادر الليبية المؤهلة للحصول على فرص متساوية مع غيرهم من المتقدمين من مختلف الدول الأعضاء بالمؤسسة للتنافس لشغل الوظائف المتمثلة في مدير قسم تنمية القطاع الخاص في أديس أبابا ، ومسئول إدارة المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط في داكـــار السنغال .

وبحسب الوزارة فإن جميع المتقدمين سيخضعون لنفس الإجراءات والقواعــد المعمـول بها حيث ستتم المفاضلة بينهم في عملية الاختيار ومن يرى في نفسه الخبرة والكفاءة بالخصوص فعليه زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة والمنشور بصفحة الوزارة .

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