السلفادور تعتمد البتكوين كعملة قانونية

مرر البرلمان في السلفادور، قانون يقضي باعتماد العملة الرقمية البتكوين كعملة قانونية ليسجل البلد الواقع في أمريكا الوسطى سابقة هي الأولى في العالم اتجاه العملات الرقمية.

الإعلان عن اعتماد البرلمان بقبول بتكوين في التعاملات التجارية جاء في تغريدة للرئيس السلفادوري” نايب بوكيلي ” الذي عبر عن نيته في وقت سابق في تعزيز اقتصاد بلاده عن طريق العملات اللرقمية التي ستتيح للكثير من المتعاملين باجراء عمليات السداد بكل حرية

وفور اعتماد بتكوين ارتفعت العملة التي تم تأسيسها عام 2008 بنسبة 4% ليتم تداولها عبر المنصات المعتمدة بقيمة 34.1 الف دولار عند الساعة 11:15 صباحا بتوقيت ليبيا

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