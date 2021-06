ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تبددت احتمالات عودة إمدادات الخام الإيرانية إلى الأسواق، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.4% إلى 72.54 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019. وكان “برنت” قد زاد واحدا بالمئة أمس الثلاثاء، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.4% أيضا إلى 70.36 دولار للبرميل، وكانت قد سجلت 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر 2018. وصعدت أسعار الخام أمس الثلاثاء 1.2 بالمئة.

وقالت مارغريت يانغ الخبيرة لدى “ديلي فيكس”، وهي مؤسسة مقرها سنغافورة: “يبدو أن تحسن توقعات الطلب يعزز أسعار النفط الخام، إذ أن النجاح في طرح اللقاح وموسم الرحلات في الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا يواصلان دعم الطلب على الوقود”.

وأمس الثلاثاء، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ نمو استهلاك الوقود هذا العام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، 1.49 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من توقع سابق عند 1.39 مليون برميل يوميا.

وفي مؤشر إيجابي آخر، أظهرت بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وقال مصدران بالسوق نقلا عن بيانات، إن معهد البترول الأمريكي ذكر أن مخزونات الخام نزلت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو 2021.

The post أسعار النفط ترتفع بفضل مؤشرات على تعافي الطلب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا