ديوان المحاسبة الليبي يبحث التقرير السنوي للعام 2020م

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعا مع الإدارات العامة والمكاتب بالديوان عقب اعتماد الهيكلية الجديدة من قبل رئاسة الديوان ،وبحضور وكيل الديوان علاء المسلاتي.

نوقش خلال الاجتماع الموقف النهائي بشأن الخطة التشغيلية والملاحظات الأخيرة عليها، بالإضافة إلى الاطلاع على نسبة إنجاز التقرير السنوي 2020م، حيث أوضح رئيس مكتب التقارير أن العمل يقترب من الاكتمال، وأن من المتوقع تسليم المسودة الأولى للتقرير خلال الأسبوع القادم.

وتناول الاجتماع أيضا سبل تطوير العمل، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تختص بوضع دليل شامل للتميز من كافة الجوانب، ولجنة أخرى لوضع التصور العملي لإدماج فكرة لجان الإشراف والدعم الفني ضمن هيكل الإدارات العامة والفرعية، بصورة تضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الموجودة بالديوان، على أن تقدم اللجنتان عملهما للاعتماد النهائي في غضون أسبوع.

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