اتحاد الغرف التجارية الليبي يشارك في اجتماع غرف التجارة العربية

شارك وفدٌ من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا برئاسة محمد الرعيض، في اجتماعات غرف التجارة العربية، في دورتها المائة وواحد وثلاثيان، وبمشاركة ستة عشرة دولة عربية وبحضور نحو مائة شخصية عربية من مختلف اتحادات الغرف التجارية.

سلسلة الاجتماعات المنعقدة في دبي، نظمت بعنوان “القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي”، وبحسب بيان الاتحاد الليبي، فإن هذه الاجتماعات ناقشت “تعزيز دور اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، إضافة لوضع الرؤى والأهداف التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية، عبر تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري فيما بينها، كما تضمنت التأكيد على ضرورة انتهاج البلدان العربية نهجا اقتصاديا جديدا يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة”.

من جهته قال الرعيض إنه يتطلع لتعزيز مستوى تمكين المستثمرين الليبيين، مع شركائهم العرب، حتى يتمكنوا من المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية المتوقفة أو المتعثرة أو الجديدة.

يذكر أن الوفد الليبي قد شارك في الاجتماعات التحضيرية للجان المالية والتنفيذية وشؤون الغرف العربية والأجنبية المشتركة، كما تقدم بطلب لاستضافة الدورة 19 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالعاصمة الليبية طرابلس في شهر أكتوبر المقبل.

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