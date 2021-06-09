البريقة لتسويق النفط تعلن عن انطلاق الشحنة الخامسة من مستودع مصراتة النفطي للمنطقة الجنوبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو عن انطلاق الشحنة الخامسة من مستودع مصراتة النفطي محملة بحوالي مليون وستمائة وسبعه وستون ألف لتر بنزين ومائتان وثلاثة عشر ألف ديزل وستون طن من الغاز المسال، إلى مستودع سبها النفطي بالتنسيق .

وأكدت الشركة على متابعة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط والجهات المعنية هذا الأمر .

ودعت الشركة الجميع لتحمل كافة مسؤولياتهم وتتبع جميع عمليات التوزيع، وأيضاً البيع من خلال المحطات التابعة لشركات التوزيع بالجنوب من أجل رفع المعاناة عن المواطن .

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