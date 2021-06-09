اتحاد الغرف التجارية: بدء التجهيز لمؤتمر استثماري دولي في طرابلس

أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا محمد الرعيض، خلال مشاركته في فعاليات اجتماعات غرف التجارة العربية، في دورتها المائة وواحد ثلاثين، على أن الاتحاد بصدد التجهيز لعقد مؤتمر استثماري-دولي عربي بالعاصمة طرابلس.

وأفاد الرعيض أن المؤتمر سينعقد بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر القادم، وذلك برعاية مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر اتحاد الغرف العربية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وبحسب الرعيض، فإن هذا المؤتمر يهدف إلى “إعادة تقديم ليبيا كوجهة استثمارية واعدة في قلب البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز آفاق الشراكة والاستثمار في كافة المجالات التي تحتاجها البلاد وفي طليعتها إعادة الإعمار”.

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