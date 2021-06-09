عميد بلدية زليتن يبحث امكانية الشراكات المحتملة خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي بتونس

قام عميد بلدية زليتن بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي الايطالي التونسي الأول الذي نظمته الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الأعمال بتونس.

كما أوضح العميد خلال المنتدى فرص الإستثمار المتوفرة بالمدينة مبيناً أن المجلس البلدي حريص على الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل المشاريع وخاصة الاستراتيجية منها.

وأشار إلى أن المدينة تحتاج إلى شراكات فعلية مبنية على المصالح المشتركة ولا تحتاج إلى تعاطف وتبرعات كما تطرق إلى صندوق المشاريع الصغرى والمتوسطة الذي أنشأه المجلس البلدي وإلى فرص الشراكة في تمويله.

هذا وتضمنت كلمة العميد رؤية زليتن 2030 التي لاقت اهتماماً من الشركات المشاركة وكذلك مشروع المؤسسة الأهلية لتنمية وتشجيع الإستثمار .

والجدير بالذكر أن عميد البلدية عقد العديد من اللقاءات مع الشركات والمؤسسات المشاركة في المنتدى لبحث امكانية الشراكات المحتملة.

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