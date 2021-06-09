ديوان المحاسبة: تفعيل المصرف الريفي كمؤسسة تمويلية عامة

بحث رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، عمر عبدربه صالح، رفقة رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية والمدير المفوض، ومدير مكتب المراجعة الداخلية بالمصرف الريفي، أهم المشاكل والعراقيل التي تعترض عمل المصرف.

كما ناقش المجتمعون، خطط تذليل هذه العراقيل، إضافة إلى تفعيل دوره كمؤسسة تمويلية عامة.

وفي وقت سابق، كان قد تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من رئيس ديوان المحاسبة ملاحظات الديوان على مشروع قانون الميزانية العامة، إذ قدم رئيس الديوان جملة من ملاحظات على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وتعديله بما يتناسب واحتياجات الحكومة.

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