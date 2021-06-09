استقرار الفضة… ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع تطلعات بشأن التضخم

تم تداول الذهب في نطاق ضيق، يوم الأربعاء، مع تطلع المستثمرين لمزيد من البيانات عن التضخم في الولايات المتحدة وإشارات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، في حين قدمت عائدات السندات الضعيفة بعض الدعم للمعدن.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المئة إلى 1893.80 دولارًا للأونصة اعتبارًا من الساعة 0524 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1٪ إلى 1896.60 دولارًا.

بالنسبة للمعادن الاخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاديوم 0.1٪ إلى 2803.13 دولارًا ، بينما انخفض البلاتين 0.1٪ إلى 1160.08 دولارًا.

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