اقتصاد

السودان: رفع سعر البنزين إلى 290 جنيها سودانيا للتر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة المالية السودانية، أن الحكومة قررت إلغاء كافة أسعار الوقود، وذلك في ظل سعي الدولة لإصلاح الاقتصاد، مضيفةً أن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه وبناءً على التكلفة الحالية فإن سعر البنزين تحدد سعره عند مئتين وتسعين جنيها سودانيا للتر، مسجلاَ ارتفاعا من 150 جنيها، بينما تحدد سعر الديزل عند مئتين وخمسة وثمانين جنيها سودانيا للتر، بعد ان كان مائة وخمسة وعشرون جنيهًا، وأشار البيان.

إلى أن “سياسة رفع أسعار الوقود التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات”.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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