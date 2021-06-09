تقرير 218

إعادة إعمار ليبيا تثير شهية الشركات الفرنسية، بهذا العنوان افتتحت الصحيفة الفرنسية “ذا إفريقيا” تقر يرها حول إعادة الاعمار في ليبيا مبينة نية اتحاد أرباب العمل الفرنسي في الحصول على عقود اعمار لصالح بعض الشركات وسط تزاحم كبير من الشركات التونسية والمصرية والتركية والإيطالية.

الصحيفة أوضحت بان رغبة الشركات الفرنسية برزت خلال الزيارة الأخيرة التي نضمها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لباريس عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات بينها 15 ممثل عن شركات كبرى ابرزها فينشي وتوتال ودينوس وسانوفي التي لديها القدره على تطوير قطاعات الصحة والمواصلات و الموانئ المختلفة الي جانب قطاع النفط.

التقرير تناول مخصصات الحكومة لملف التنمية لهذا العام الذي بلغ 22 مليار دينار أي مايعادل نحو 5 مليارات دولار حيث وصفت ذلك بالفرصة الكبيرة للدول التي عبرت عن نيتها في المشاركة بمشاريع إعادة الاعمار

في وقت سابق أفاد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل في تصريح لقناة 218 ان ليبيا تحتاج الي 600مليار دينار لاعادة الاعمار خلال عشرة سنوات المقبلة أي مايعادل 135مليار دولار فيما قدر الغويل خسائر الاقتصاد الليبي نتيجة الحروب المتعاقبة بنحو 600مليار دولار

وأشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وقتها الى ان الشركات المصرية والتركية والايطالية والالمانية و التونسية الاكثر حظا للمشاركة في مشاريع الاعمار مرجحا بأن يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60 % و40 % للقطاع العام.

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