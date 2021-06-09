وفاء الكيلاني تناقش المعاشات الأساسية مع الإدارة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الأربعاء بمقر الإدارة العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعى بمدينة البيضاء، وبحضور رئيس الهيئة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من موظفي الهيئة.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعى، وكذلك ألية توحيد صندوق التضامن الصادر مؤخرا، بالإضافة إلى تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالمنافع وموارد الهيئة، ونوقش أيضاً موضوع رفع مرتبات العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن والهيكل التنظيمى للهيئة.

ومن جهتها أكدت الوزيرة على حرصها لتذليل كافة الصعاب والعراقيل التي تحول دون قيام هيئة صندوق التضامن الاجتماعي والإدارة العامة بعملها بالشكل المطلوب خصوصا بعد صدور قرار التوحيد.

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