وفاء الكيلاني تناقش المعاشات الأساسية مع الإدارة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الأربعاء بمقر الإدارة العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعى بمدينة البيضاء، وبحضور رئيس الهيئة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من موظفي الهيئة.
تناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعى، وكذلك ألية توحيد صندوق التضامن الصادر مؤخرا، بالإضافة إلى تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالمنافع وموارد الهيئة، ونوقش أيضاً موضوع رفع مرتبات العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن والهيكل التنظيمى للهيئة.
ومن جهتها أكدت الوزيرة على حرصها لتذليل كافة الصعاب والعراقيل التي تحول دون قيام هيئة صندوق التضامن الاجتماعي والإدارة العامة بعملها بالشكل المطلوب خصوصا بعد صدور قرار التوحيد.
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