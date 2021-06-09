الحويج يناقش مع السفير المصري لدى ليبيا التبادل التجاري واستئناف حركة الطيران

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع سفير جمهورية مصر لدى ليبيا وذلك لمناقشة آلية تنظيم وتعزيز التبادل التجاري بين ليبيا ومصر .

تناول الاجتماع مستجدات الإجتماع المرتقب للجنة العليا الليبية المصرية خلال الفترة القادمة ، والصعوبات العراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ وأهمية إستئناف حركة الطيران بين البلدين بالتنسيق مع الجهات المختصة في إطار دعم التبادل التجاري وتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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