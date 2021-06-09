وزير الداخلية يناقش عدة مواضيع مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا

اجتمع وزير الداخلية “خالد مازن” اليوم الأربعاء، مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا “أنتونيو ساباديل” ومدير التخطيط للبعثات المدنية بالإتحاد الأوروبي “ستيفانو تومان” ومستشار السياسات بالإتحاد الأوروبي “كارلوس بوجان” وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة ورئيس اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لكافة أوجه التعاون الدولي عميد صلاح الدين بن سليمان .

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التي من أهمها ملف الاستحقاق الانتخابي وعملية تأمين الانتخابات، وكذلك ملف البنية التحتية والاتصالات والدعم الفني والتقني بوزارة الداخلية.

ونوقش أيضاً ملف التدريب وتهيئة المؤسسات التدريبية من حيث الصيانة والتجهيز، وأيضا العمل على دعم الخطة الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما تم الإتفاق على تضمين جميع هذه البرامج والمشاريع التدريبية في مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها بعد مراجعتها من قبل الجانبين .

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