خاص: الأعلى للدولة يكشف لصدى تفاصيل الشروط التي وضعها بالمناصب السيادية..مع التوضيح

أوضح عضو مجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية تفاصيل الشروط التي نشرها المجلس الخاصة بالترشح للمناصب السيادية .

حيث قال: هناك مناصب بأبوزنيقة الرأي الأخير فيها لمجلس الدولة وهناك مناصب الرأي الأخير فيها لمجلس النواب وهذا ما حدث في أبوزنيقة 1 و 2 في المعايير وفي التوزيع الجغرافي وذاته الاختلاف ففي أبو زنيقة 2 في ديوان المحاسبة بطرابلس تم منح منصب ديوان المحاسبة لسبها ومكافحة الفساد لطرابلس وبوزنيقة 1 العكس .

وتابع بالقول: صوت المجلس بالأمس على أبوزنيقة 1 ولكن النواب قبل فترة قامو بتشكيل لجنة خارج الاتفاق السياسي ، ونحن عادةً المجلس الدولة نصوب في أخطاء مجلس النواب لأنه شريكنا بالاتفاق السياسي .

وتابع بالقول: ما تم ليس نسف لعمل مجلس النواب ، بل أن المناصب التابعة للنواب كمحافظ المركزي والرقابة ووكيل الديوان المحاسبة سنرجع لهم 3 أسماء من ضمن القوائم التي وردتنا منهم ، والمناصب التابعة للدولة سنرسل لهم منها سبعة مثلما تم من قبلهم بحسب الاتفاق السياسي وصلاحياتنا التي منحها لنا أبوزنيقة .

وأفاد بالقول: لا نريد نسف كافة عمل النواب ، فهناك ملفات خاصة بالأعلى للدولة قامو هم بإختيارهم ، وبالإمكان لمن لم يتقدمو أن يتقدمو مرةً أخرى ، وهي للعامة لأن هناك لم يتقدم لعدم وجود فرصة وأن الذين قدمو في لجنة البرلمان سيكونون من ضمن القوائم الموجودة .

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