عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، اليوم الأربعاء، مع مايكل شيفر ممثل البنك الدولي لدى ليبيا.

وتركز الاجتماع على استعراض الجهود المشتركة بين مصرف ليبيا المركزي والبنك الدولي في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع التي يعتزم البنك الدولي تقديمها لمصرف ليبيا المركزي في إطار التعاون بين المؤسستين.

The post المصرف المركزي يبحث أوجه التعاون مع البنك الدولي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا