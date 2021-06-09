الشنطي يوجه مراسلة لوزير الاقتصاد بتمكين خالد تيكة كأمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” رسالة إلى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”.

وقال الشنطي: تم دراسة شكوى أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ضد وزارة الاقتصاد، بشأن عدم تمكينه من تولي ممارسة مهام عمله مع استمرار محمد عبدالكريم الرعيض شغل مقر الاتحاد وممارسة مهام امين لجنة الاتحاد بالمخالفة.

وكذلك تم إقالة محمد الرعيض من منصبه بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (29) لسنة 201‪6، كما تم تسمية خالد علي تيكة رئيسا للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بموجب قرار رقم (19) لسنة 201‪6.

وقال الشنطي: إن الأمر يقتضي منكم اتخاذ كل ما يلزم لتمكين “خالد علي تيكة” من مباشرة مهام عمله بصفة أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

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