الشنطي يوجه مراسلة لوزير الاقتصاد بتمكين خالد تيكة كأمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” رسالة إلى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”.
وقال الشنطي: تم دراسة شكوى أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ضد وزارة الاقتصاد، بشأن عدم تمكينه من تولي ممارسة مهام عمله مع استمرار محمد عبدالكريم الرعيض شغل مقر الاتحاد وممارسة مهام امين لجنة الاتحاد بالمخالفة.
وكذلك تم إقالة محمد الرعيض من منصبه بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (29) لسنة 2016، كما تم تسمية خالد علي تيكة رئيسا للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بموجب قرار رقم (19) لسنة 2016.
وقال الشنطي: إن الأمر يقتضي منكم اتخاذ كل ما يلزم لتمكين “خالد علي تيكة” من مباشرة مهام عمله بصفة أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
أضف تعليقـك