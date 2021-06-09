اقتصاد

مشاركة مُبشرة في المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي التونسي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن التوجه الدولي للاهتمام بملف إعادة الإعمار في ليبيا وتنشيط ملف الاستثمار، نظمت الجمعية الليبية الإيطالية لتطوير الاعمال خلال يومي 7 و8 من يونيو الجاري في فندق لايكو بتونس، المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي التونسي بمشاركة رجال أعمال وممثلين عن 100 شركة ومؤسسة من الدول الثلاثة بهدف تنشيط التبادل التجاري وتحسين الاستثمار.

وتوزعت الشركات الإيطالية والتونسية والليبية، وتنوعت تخصصاتها بين الطرق والمواصلات والإنشاءات المصاحبة لها والاتصالات والصناعات بأنواعها، إلى جانب مشاركات من القطاع الصحي والاستثمارات ورجال أعمال وشركات سياحة.

وخلال زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لإيطاليا قبل أيام، رجح أن تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين مستقبلا 16 مليار دولار، مشددا على أهمية عودة الرحلات الجوية بين البلدين وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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