اقتصاد

لجنة الافراجات المالية تناقش آلية تنفيد الافراجات المالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمعت لجنة الافراجات المالية اليوم الأربعاء التاسع من يونيو بمقر ديوان وزارة الخدمة “الضهرة” وبحضور رئيسها وكامل أعضاءها .

تناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيد الافراجات المالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها في اللجنة السابقة، بالإضافة إلى  الإسراع في تنفيذها .

ونوقش أيضاً آلية التنسيق مع الجهات الممولة من الخزانة التي لديها افراجات من أجل تذليل الصعوبات وحل كافة المختنقات التي تعرقل سير عملية الافراجات المالية .

كما تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات الدورية لأجل وضع كافة الحلول والتعامل مع المراسلات الواردة للجنة وتنفيدها وفق  الاجراءات والضوبط القانونية المتبعة في عملية الافراجات المالية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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