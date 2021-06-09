لجنة الافراجات المالية تناقش آلية تنفيد الافراجات المالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها

اجتمعت لجنة الافراجات المالية اليوم الأربعاء التاسع من يونيو بمقر ديوان وزارة الخدمة “الضهرة” وبحضور رئيسها وكامل أعضاءها .

تناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيد الافراجات المالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها في اللجنة السابقة، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذها .

ونوقش أيضاً آلية التنسيق مع الجهات الممولة من الخزانة التي لديها افراجات من أجل تذليل الصعوبات وحل كافة المختنقات التي تعرقل سير عملية الافراجات المالية .

كما تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات الدورية لأجل وضع كافة الحلول والتعامل مع المراسلات الواردة للجنة وتنفيدها وفق الاجراءات والضوبط القانونية المتبعة في عملية الافراجات المالية .

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