لجنة الإفراجات المالية تناقش آلية تنفيد الإفراجات المالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها

اجتمعت لجنة الإفراجات المالية اليوم الأربعاء التاسع من يونيو بمقر ديوان وزارة الخدمة “الظهرة” وبحضور رئيسها وكامل أعضاءها .

تناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيد الإفراجات المالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها في اللجنة السابقة، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذها .

ونوقش أيضاً آلية التنسيق مع الجهات الممولة من الخزانة التي لديها إفراجات من أجل تذليل الصعوبات وحل كافة المختنقات التي تعرقل سير عملية الإفراجات المالية .

كما تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات الدورية لأجل وضع كافة الحلول والتعامل مع المراسلات الواردة للجنة وتنفيدها وفق الإجراءات والضوبط القانونية المتبعة في عملية الافراجات المالية .

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