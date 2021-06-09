ضبط عدد من المخالفين والمعتدين على أراضي الدولة بمنطقة القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية قيام الدوريات الأمنية التابعة لفرع إلارة انفاذ القانون طرابلس بحملة أمنية داخل منطقة القره بوللي رفقة الدوريات الأمنية التابعة لجهاز الشرطة الزراعية.

وتم خلال الجولة ضبط عدد من المخالفات والتعديات على أراضي الدولة بمنطقة القره بوللي، وضبط عدد من المخالفين وكذلك الآلات والأدوات التي كانت تستخدم في هذه الاعتداءات والبناء العشوائي وإقفال المباني التي تم بناءها وإعطاء مهلة لأصحابها لإزالتها.

ووفقاً للوزارة فقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص حسب تعليمات النائب العام، وحجز الآلات والأدوات المستخدمة في البناء العشوائي.

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