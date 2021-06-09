رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يجتمع مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمناقشة المشاريع التي تقوم بها اللجنة

إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري” اليوم الأربعاء مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “جيل كاربونيية” والوفد المُرافق له.

نوقش خلال اللقاء الأعمال والمشاريع التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة بنغازي خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي ،وصيانة بعض المرافق الصحية الأولية ،إضافة إلى تطوير العمل في مركز إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ،وتدريب العناصر الفنية في المجلات المذكورة .

هذا وتم الاتفاق على تحديد الأعمال المُستهدفة والأولويات من خلال عقد اللقاءات المُشتركة للمُختصين من الطرفين خلال الفترة القادمة .

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