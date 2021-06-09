وزير التعليم التقني والفني يتحدث عن تفاصيل هامة حول الإفراجات المالية

قال وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية ” يخلف السيفاو”: منذ بداية استلامنا لمهام الوزارة واجهنا عدة صعوبات ومشاكل، وتعتبر هذه الوزارة حديثة ولأول مرة تكون في ليبيا وزارة تعليم تقني وفني، وكذلك كانت الميزانية المقترحة على وزارة التعليم العام والعالي وصدرت كل المقترحات لتعليم العالي والتقني.

وأضاف بالقول: واجهنا مشكلة بالإفراجات وأن بعض من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والإداريين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ ثلاث سنوات، كما تواصلنا مع لجنة الإفراجات ووزارة العمل والتأهيل، وتم استدعاء مقرر اللجنة ورئيس اللجنة في مكتب وزارة التعليم التقني والفني وصرح بأن السبب في عدم تقاضي الموظف لم راتبه هو أن الملاك الوظيفي ليس معتمد من قبل الجهة الذي يعمل بها أو الخلل بالرقم الوطني أو ازدواجية في العمل، كما أفادت لجنة الإفراجات بأن أي شخص توفرت لديه شروط الملاك الوظيفي معتمد ولديه استمرارية عمل أو قرار تعيين وعقد معتمد من وزارة العمل تم الإفراج عليه في شهر نوفمبر 2020.

وكذلك تم منح مجموعة أرقام وطنية للتأكيد ومعظمها تم الإفراج عليها ولكن في إنتظار اعتماد الميزانية ويعتبر هذا الأمر خارج عن الإرادة، بالإضافة إلى أن أي شخص ليس لديه مشكلة في كل ماذكر يحال إلى لجنة ترشيد المرتبات .

وأشار إلى أن حق عضو هيئة التدريس في التعليم التقني والفني مهضوم لعدم وجود أي منهم في نقابة المعلمين لعدة أسباب، وكذلك وزارة التعليم تواصل بكيفية تسديد مرتبات التعليم العام لعدم إصدار أي رد فعل من قبل المعلمين، بالإضافة إلى علاوة الحصة لم يتم تنزيلها للتعليم التقني، كما تم التنسيق مع وزير التعليم العالي ووزير الدولة وتم تحويل مبلغ من ميزانية التعليم العالي أي ما يقارب 100 مليون‪ لعلاوة الحصة في التعليم الفني، وكذلك تشمل 100 مليون من الميزانية المقترحة لسنة 2021 علاوة الحصة ومدراء المدارس وعلاوة التفتيش وعلاوة الامتحانات إذا تم اعتماد الميزانية.

وقال السيفاو: واجهنا مشكلة في قرار126 واتضح أنه يشمل الجامعات فقط، كما تم تشكيل لجنة الشهر الماضي وتواصلنا مع وزير المالية وقال أنها ستصرف لتعليم التقني والفني إذا صرفت للتعليم العالي .

وأشار أيضا إلى أنه تم حصر الأماكن المتضررة بسبب مخلفات الحروب وتم حصر 47 معهد وكلية متضررة في 24 بلدية مع إيفاءهم من الإدارة الفنية بالتعليم التقني بتقرير الحصر مايقارب 23 مليون دينار، وكذلك ما يقارب 46 معهد متضرر نتيجة سرقة معدات التقنية الموجودة به وحصرت ما يعادل 26 مليون دينار، بالإضافة إلى مراسلة وزارة التخطيط بالبرنامج بأن قيمة الأضرار وصلت إلى 199 مليون نتيجة الحرب وهذا يعتمد على اعتماد الميزانية وأن البند موجود لصيانة كافة المعاهد والكليات المتضررة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية