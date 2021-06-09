ضمنها الاحتياجات المادية..الصور يناقش مع المحامي العام وعدد من المسؤولين القانونيين بينغازي عدد من المواضيع

عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعاً مع محامي عام دائرة محكمة استئناف بنغازي وعدد من المسؤولين القانونيين.

كما استمع الصور خلال الاجتماع تقييم عمل النيابة العامة والملاحظات في إطار استقصاء العوائق والمصاعب التي تحد من فاعلية الملاحقة الجنائية وتبعث الاعتقاد لدى الكافة بغياب دور النيابة العامة .

وتطرق المجتمعون إلى ذكر إفتقار النيابة العامة إلى مقار يمارس من خلالها المنسبين لها أعمالهم وشظف الإمكانيات المادية التي تسهل عليهم إنجاز العمل في آجال معقولة .

وأكد الحضور على ضرورة حل الاشكاليات التي تعيق حسن سير العمل القضائي المسند للنيابة العامة وأخصها غياب الرؤية الواضحة التي يمكن ترجمتها بأمل الرفع من مستوى الأداء لدى مأموري الضبط القضائي عند مباشرتهم للأعمال الخاضعة لإشراف النيابة العامة وخلق ثقافة الإذعان للأوامر القضائية الموجهة لهم .

تناول الاجتماغ ضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين الموجودين بمراكز الإيواء ، وغياب العمل بمنظومة نقل النزلاء بين مؤسسات الإصلاح والتأهيل في عموم البلاد لدعم انجاز التحقيقات المنجزة بمعرفة النيابة العامة عقب اصدار أوامر قضائية بجلب النزلاء لأجل الاستجواب أو أداء الشهادة .

وأكد الحضور على أهمية إيجاد الحلول الإدارية أو القانونية لاشكالية عدم قدرة النيابة العامة على اعداد مرافعاتها في أوقات ملائمة وتدني معدل أعمال تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة نتيجة انحسار سلطة النيابة العامة برفع الدعاوى ودخول القضايا تحت سلطة المحكمة مع غياب تنسيق العمل المشترك وعدم تحديد الواجبات الملقاة على عاتق أقلام المحكمة عند تعاملهم مع القضايا الجنائية.

وأكد الصور أهمية ماورد في حديث المسؤولين وأنه سيكون محل نظر ومتابعة من قبله سواء ماتعلق بتوفير الإمكانيات المادية وتوفير المقار التي يمارس بها الأعضاء مهامهم أو ماتعلق بتنسيق العمل ورفع مستوى التكامل بين النيابة العامة وبين الهيئات القضائية الأخرى ووزارة الداخلية.

وأضاف بأن مكتب النائب العام بصدد تطوير منظومة العمل بإدخال الخدمة الإلكترونية ومراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالعمل وإعادة النظر في كل التعليمات التي تضمنتها المنشورات التي صدرت خلال الأعوام الماضية وهو عازم على إتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في تدريب أعضاء النيابة العامة بمشاركة عدد من المؤسسات والمعاهد والجامعات في كافة العلوم ذات الصلة بعمل النيابة العامة .

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