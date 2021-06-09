صنع الله: إنتاجنا من النفط انخفض بشكل متكرر إلى 7٪ من طاقتنا الإنتاجية بسبب الإغلاقات المطولة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام، انخفض بشكل متكرر إلى 100 ألف برميل في اليوم، أي بــ 7٪ من الطاقة الإنتاجية، وقد تسبب الإغلاق المطول لمنشآت الإنتاج والتصدير في حدوث تآكل مفرط وتلف للمعدات وخزانات التخزين وخطوط الأنابيب، مما حد من قدرتهم عندما تم إعادة تشغيل هذه المرافق تدريجياً ،

وشدد صنع الله خلال مشاركته اليوم عبر الدائرة المغلقة، في أعمال منتدى ليبيا للاستثمار الذي ينظمه مجلس الأعمال الليبي البريطاني ومجلة بتروليوم ايكونوميست، على أن عددا من حقول النفط تم تخريبها وتدميرها فعليًا من قبل المخربين، وتحتاج إلى ميزانيات لتأهيلها ولإعادتها إلى وضع التشغيل من جديد.

وأوضح صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وشركاءها، تمكنوا من إعادة الإنتاج مرارًا وتكرارًا إلى أكثر من مليون برميل في اليوم، وأن لديهم خططا لإطلاق عدد من المشاريع التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية للنهوض بالقطاع وتطويره على جميع الأصعدة، والوصول بالإنتاج إلى معدلات 2.1 مليون برميل في اليوم، و4.1 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز بالحقول البرية والبحرية.

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تبذل جهودًا كبيرة لضمان استثمار موارد النفط والغاز في البلاد بحكمة واستدامة، وتحويلها إلى دخل الحكومة في أمس الحاجة إليه لتنمية البلاد ولتحسين رفاهية المواطنين الليبيين، معبرا عن تفاؤله بشأن آخر التطورات السياسية في البلاد وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الذي سيوفر بيئة من الأمن والاستقرار يشجع المستثمرين الأجانب في قطاع النفط.

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