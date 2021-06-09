خلال لقائه مع وزير البيئة: وزير النفط والغاز يؤكد دعمه لبرامج إصحاح البيئة

توجه وزير البيئة “إبراهيم منير” اليوم الأربعاء بزيارة لوزير النفط والغاز بمكتبه، وقد تباحث الوزيران في عدة مواضيع، وأولها برامج إصحاح البيئة وحمايتها من التلوث، خاصة ما يتعلق بمختلف العمليات النفطية بمختلف المواقع.

وبدوره أوضح وزير البيئة أنه يعتزم القيام بالعديد من البرامج والمبادرات التي تخدم البيئة وتواكب التطور فيها، وأنه يأمل مساعدة وزارة النفط والغاز.

ومن جانبه أكد وزير النفط والغاز دعمه اللامحدود لكل برامج إصحاح البيئة وأنفاذ قوانين حمايتها، وأنه على استعداد كامل لدعم وزارة البيئة بالمعلومات والخبرات المطلوبة لإنجاز مختلف أعمالها.

واتفق الوزيران على استمرار التعاون الوثيق بينهما في مختلف النشاطات التي تهم البيئة في ليبيا، والعمل علي بناء أساس قوي لإنفاذ قوانين البيئة وعدم السماح للعبث بها.

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