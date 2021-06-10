“المالية” تبحث آلية تنفيذ الإفراجات المالية

ناقشت لجنة الإفراجات المالية، خلال اجتماعها الأول، العديد من المواضيع والقضايا الخاصة بالإفراجات المالية.

وبحثت اللجنة، بمقر ديوان وزارة، آلية تنفيذ الإفراجات المالية، وفق الضوابط القانونية المعمول بها في اللجنة السابقة، كما ناقشت اللجنة آلية التنسيق مع الجهات المموّلة من الخزانة التابعة لوزارة المالية، التي لديها إفراجات؛ وذلك لتذليل الصعوبات وحلّ كافة المشكلات التي تعرقل سير عملية الإفراجات المالية.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على علي تكثيف الاجتماعات الدورية لوضع الحلول كافة، والتعامل مع المراسلات الواردة للجنة ومعالجتها وفق الإجراءات والضوابط القانونية المتبعة في عملية الإفراجات المالية، وبأسرع وقتٍ ممكنٍ.

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