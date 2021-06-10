بدر الدين التومي يبحث مسارات التعاون مع المدير الإقليمي للوكالة الألمانية

التقى وزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية «عادل الصادق»، مع المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ «مانفرد هور» والوفد المرافق له.

حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء مسارات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إنجاز البرامج المتعلقة بدعم البلديات وخاصة المتعلقة بنقل الاختصاص ورفع القدرات وإدارة المخلفات الصلبة. ومن جانبه أكد التومي على أهمية الدور الألماني في دعم الإدارة المحلية بجملة من البرامج التوعوية والتنموية التنفيذية.

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