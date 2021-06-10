وزارة الموصلات تعلن انطلاق أعمال عطاء طريق (مصراتة – رأس إجدير)

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أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس انطلاق أعمال وأنشطة عطاء تنفيذ القطاع الرابع (مصراتة – رأس أجدير) من مشروع الطريق الوطني البديل (إمساعد – رأس أجدير).

وأضافت الوزارة أنه تقرر اليوم الإعلان رسمياً في روما بإيطاليا عن إطلاق المنصة الإلكترونية والتي تحتوي على طرق وآليات وشروط المشاركة في فعاليات أعمال وأنشطة عطاء تنفيذ هذا القطاع من المشروع.

وأوضحت وزارة المواصلات أنه بعد هذا الإعلان تبدأ مباشرة عمليات قبول الملفات الإدارية والقانونية للشركات الإيطالية المتخصصة في مجالات تنفيذ مشروعات الطرق السريعة وذلك تمهيداً لإنجاز المرحلة الأولى من عمليات تأهيل وتقييم قدرات وإمكانيات الشركات الراغبة في المشاركة في هذا العطاء.

وأفادت الوزارة أنه بعد هذه الخطوة يتم دعوة الشركات المتأهلة فنياً وإدارياً لتقديم عروضها المالية لتنفيذ القطاع الرابع من مشروع الطريق السريع الجديد (مصراتة – رأس أجدير).