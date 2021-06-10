اقتصاد

صنع الله يناقش التحديات التي تواجهها شركة نفوسة للعمليات النفطية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”  اليوم الخميس 10 يونيو 2021م، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس اجتماعا مع رئيس لجنة الإدارة بشركة نفوسة للعمليات النفطية “محمد عبد الله”.

تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للشركة، والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لتجاوزها، كما تم التطرق إلى بعض الاجراءات الإدارية واللوائح المنظمة لعملها، وكيفية تحسين أداء عملها.

في الختام أكد صنع الله، بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في دعمها لشركة نفوسة لتحقيق مستهدفاتها لهذا العام.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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