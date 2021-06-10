وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث مع مجمع اللغة العربية السلامة اللغوية للأسماء التجارية

عقد مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة بمقر مجمع اللغة العربية بطرابلس اجتماعاً مع رئيس مجمع اللغة العربية وعدد من الخبراء لغويين والقانونين .

تناول الاجتماع مناقشة وتطرق إلى خبرة المجمع في تقديم خدمة فحص السلامة اللغوية التي يقدمها إلى مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك معايير قبول التسمية المحلية غير ذات الجذور العربية وإلى الخدمة التي يقدمها ورقيا فيما سبق إلى السجل التجاري ووزارة الاقتصاد والتجارة.

كما قام مهندسو المركز بعرض النافذة الجديدة المخصصة لمجمع اللغة العربية على منظومة السجل التجاري التي تسمح لخبراء المجمع بتدارك الأخطاء اللغوية في التسميات التجارية التي يتقدم المواطنون لطلبها، وكذلك ادخال التصحيحات اللغوية عليها قبل احالتها إلى السجل التجاري الذي سيقتصر دوره على فحص الأسماء من ناحية التكرار أو الجوانب القانونية الأخرى .

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