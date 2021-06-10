الأناضول: تتطلع ليبيا إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 62٪ إلى 2.1 مليون برميل يوميًا

نشرت وكالة الأناضول التركية نقلا عن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، يوم الأربعاء إن المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 2.1 مليون برميل يوميًا خلال السنوات القليلة المقبلة .

وأوضح صنع الله خلال المنتدى إن هدف ليبيا إحياء قطاع النفط والغاز الذي واجه العديد من الانتكاسات في السنوات القليلة الماضية بسبب النزاعات المسلحة والاضطرابات والتي أدت إلى إغلاق العديد من حقول النفط والغاز ومحطات التصدير .

وأضاف: صنع الله إن إنتاجنا من النفط الخام انخفض بشكل متكرر إلى 100 ألف برميل يوميا أو 7 بالمئة من طاقتنا الإنتاجية العادية.”

وقال إنه على الرغم من الإغلاق المطول لمنشآت الإنتاج والتصدير تسبب في تآكل وتلف المعدات وصهاريج التخزين وخطوط الأنابيب ، فقد عاد الإنتاج مرارًا إلى أكثر من مليون برميل يوميًا.

تخطط المؤسسة الوطنية للنفط لإطلاق عدد من المشاريع التي ستعمل بشكل كبير على تحقيق أهدافها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع وتطويره في المستقبل على جميع المستويات.

وتابع صنع الله بالقول: إن إحدى النقاط المحورية هي إنتاج 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز في الحقول البرية والبحرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز واستخراج الوقود السائل المستخدم حاليًا لتوليد الطاقة وتوجيهه للتصدير.

كما تحرص المؤسسة الوطنية للنفط على الاستفادة من الطاقات المتجددة لتلبية جزء من الطاقة اللازمة لتشغيل المنشآت النفطية ، من خلال الاستفادة من التطورات الكبيرة في التقنيات المتجددة ، مع الحرص على تقليل انبعاثات الكربون وفقًا للوكالة .

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