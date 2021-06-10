اقتصاد

بالتفاصيل..تعرف على توزيعات الميزانية 2021 على عدة جهات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً اليوم على التعديل الأخير لمسودة ميزانية 2021 المقترحة .

حيث تبين المسودة تخصيص لمجلس النواب والجهات التابعة له والأعلى بلدولة والرئاسي ومجلس الوزراء والجهات التابعة له مبلغ 9,654 مليار للباب الأول والثاني لهم .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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